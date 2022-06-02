Постоянным представителем Татарстана в Азербайджане назначили Мурада Гадыльшина

Постоянным представителем Татарстана в Азербайджане указом президента республики Рустама Минниханова назначен бывший депутат Государственной думы России Мурад Гадыльшин.

Гадыльшин занял должность постоянного представителя Татарстана в Азербайджане на ближайшие три года.

До 1 июня 2022 года постоянным представителем Татарстана в Азербайджане был Альфред Закиров. Должность, занимаемую с 2013 года, он покинул по собственному желанию.

Мурад Гадыльшин учился в Казанском государственном университете по специальности "математика". После окончания университета в 1980 году был стажером-преподавателем, ассистентом кафедры экономической кибернетики, секретарем комитета ВЛКСМ КГУ.

С 1983 по 1987 годы занимал должность секретаря Татарского областного комитета ВЛКСМ, а затем с 1987-го по 1988-й был инструктором ЦК ВЛКСМ. С 1988-го по 1993-й работал первым секретарем Татарского областного комитета ВЛКСМ.

Занимал должность зампредседателя Комитета по управлению коммунальным имуществом администрации Казани (1993—1994 гг.), был помощником генерального директора Центра по изучению межнациональных и межрегиональных проблем в Москве (1994—1998 гг.). В 1998 стал первым замглавы администрации Вахитовского района столицы Татарстана.

С 1998 по 2005-й Мурад Гадыльшин занимал должность первого заместителя главы администрации Казани. В 2006—2009 годы он был ответственным от Татарстана за взаимодействие со Всемирным банком, помощником премьер-министра республики по взаимодействию с международными финансовыми организациями.

В 2009-м Гадыльшин стал депутатом Государственного совета Татарстана четвертого созыва.