Осторожность и бдительность: в Татарстане синоптики предупредили об опасной погоде в пятницу

В Татарстане в предстоящую пятницу, 3 июня, ожидается опасное ухудшение погоды. Об этом предупреждает республиканский Гидрометцентр.

С 10:00 до 21:00 в республике 3 июня будет высоким риск сильной грозы. При ней порывы юго-западного ветра составят до 15-18 метров в секунду.

При такой погоде следует держаться подальше от ремонтируемых фасадов, шатких конструкций. Не ставьте машины под деревьями.

По предварительному прогнозу в субботу, 4 июня, под влиянием фронтальных разделов западного циклона ожидается неустойчивая погода, местами - с дождями и грозами. При этом ночью ожидается до +11.. +16°С, днем от +21 до +26 градусов.