В Донбассе в бою с наемником-сыном британского парламентария погиб росгвардеец

Командир бригады Росгвардии погиб в Донбассе в бою с иностранными наемниками. В их рядах был и сын парламентария Британии Бен Грант. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

В релизе отмечается, что командир отделения отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии сержант Адам Бисултанов погиб, спасая своих товарищей при выполнении боевой задачи.

"Как позже выяснилось, подразделение Росгвардии вело бой с группой наемников из Великобритании и США. Камера GoPro запечатлела кадры атаки и одного из бойцов группы наемников – сына члена парламента Великобритании – Бена Гранта", - говорится в сообщении.

В конце мая Следственный комитет России заявил, что обязательно уголовно-правовую оценку действиям Бена Гранта, являющегося родственником британского парламентария и руководившего группой наемников на Украине.