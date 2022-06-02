Пьяный мужчина в Татарстане избил возлюбленную до разрыва внутренних органов

Следователи в Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины. Житель села Терси Агрызского района обвиняется в покушении на убийство своей сожительницы.

Следствие установило, что мужчина явился ночью домой пьяным, 33-летняя возлюбленная сделала в связи с этим ему замечание. Но вместо извинений мужчина повалил подругу пол, начал избивать ногами, душить. Когда истязатель вышел на кухню, она спаслась через балкон, расположенный на втором этаже.

Избитая спустилась по водосточной трубе, зашла к соседке и там потеряла сознание. Врачи диагностировали разрывы внутренних органов и серьезную кровопотерю.

Задержанный вины не признал, от дачи показаний отказался.