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Фото: orda-info.online

Пьяный мужчина в Татарстане избил возлюбленную до разрыва внутренних органов

02.06.2022, 12:09 216 prokazan.ru
Следователи в Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины. Житель села Терси Агрызского района обвиняется в покушении на убийство своей сожительницы.
 
Следствие установило, что мужчина явился ночью домой пьяным, 33-летняя возлюбленная сделала в связи с этим ему замечание. Но вместо извинений мужчина повалил подругу пол, начал избивать ногами, душить. Когда истязатель вышел на кухню, она спаслась через балкон, расположенный на втором этаже.
 
Избитая спустилась по водосточной трубе, зашла к соседке и там потеряла сознание. Врачи диагностировали разрывы внутренних органов и серьезную кровопотерю.
 
Задержанный вины не признал, от дачи показаний отказался.
Татарстан Криминал
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У певицы Лаймы Вайкуле произошел рецидив онкологического заболевания
11:40, 28.05.2022
Медики выявили 650 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей
10:55, 28.05.2022
Полицейские нашли скелетированные останки мужчины с золотыми зубами
10:09, 28.05.2022
Электричка насмерть сбила женщину, которая с грудным ребенком на руках бросилась под поезд
10:00, 28.05.2022
Бывшая невеста Киркорова Катя Гусева рассказала, почему не вышла за него замуж
06:30, 28.05.2022
Хотела сжечь родню заживо: Девушка подожгла дом, заперев в нем родителей и братьев
05:00, 28.05.2022
Полицейский-взяточник изнасиловал женщину под угрозой расправы
04:30, 28.05.2022
Играла с дочерью не по-детски: Российский суд арестовал мать-лесбиянку из Австралии
03:00, 28.05.2022
Нанесла побои до сотрясения мозга: Воспитатель детсада избила двух трехлеток
00:01, 28.05.2022
Полицейские накрыли бордель с несовершеннолетней проституткой
19:23, 27.05.2022
Взяток было мало: Экс-полицейский, пойманный за взятки, под угрозой расправы изнасиловал женщину
18:02, 27.05.2022
Алкоголь важнее детей: Женщина бросила четверых малолетних на детской площадке
16:10, 27.05.2022
Убийственный маникюр: Челнинка утверждает, что убила сожителя не ножами, а ногтями
15:52, 27.05.2022
Сотрудник полиции бросился под поезд, чтобы спасти пьяного мужчину без прав
15:01, 27.05.2022
Часто дышали, стонали и покрылись пятнами: Годовалые двойняшки умерли, отравившись неизвестным ядом
14:32, 27.05.2022
18-летняя девушка с сожителем заперли в доме ее родителей и братьев и подожгли
14:09, 27.05.2022
До сотрясения мозга: воспитатель детсада сильно избила двоих трехлетних детей
13:53, 27.05.2022
Годовалые братья-двойняшки умерли от отравления неизвестным ядом
12:56, 27.05.2022
Отдыхал, как мог: молодой полицейский задержан с наркотической закладкой
11:47, 27.05.2022
Британский епископ во время проповеди внезапно поддержал Путина и его спецоперацию на Украине
11:39, 27.05.2022
Танцы на граблях: Бари Алибасов женится в седьмой раз
10:13, 27.05.2022
Юные игроки команды «Торос» в Башкирии надругались над своим товарищем
09:10, 27.05.2022
Школьник скатился с горки в аквапарке и погиб
08:51, 27.05.2022
Чужие внутри нас: врач заявил, что почти вся селедка в РФ заражена гельминтами
08:40, 27.05.2022
Суд признал законным увольнение 115 росгвардейцев за их отказ ехать на Украину
07:00, 27.05.2022
Бабушка с приданым: Юный таджик женился на 74-летней женщине и унаследовал квартиру после ее смерти
06:30, 27.05.2022
До свадьбы оставалось недолго: Невеста покончила с собой в день знакомства ее семьи с отцом жениха
05:00, 27.05.2022
Российская медсестра на Украине спасла 4-летнего малыша и вынесла на себе 12 раненых военных
04:30, 27.05.2022
На Украине во время спецоперации умер слесарь-ремонтник татарстанского предприятия
03:00, 27.05.2022
«Дядя трогал за интимные места»: Сын воспитательницы детсада шарил под одеялами девочек
01:00, 27.05.2022
На это уйдет 5-10 лет: Генерал Шаманов назвал главную ошибку ВС РФ на Украине
00:01, 27.05.2022
В момент ДТП из багажника автомобиля выпал человек и погиб
18:35, 26.05.2022
Голову не забыла, а вот ребёнка не взяла: Грудной ребёнок пассажирки остался в салоне такси
16:17, 26.05.2022
Молодой таджик женился на 74-летней пенсионерке и заполучил ее квартиру в центре Москвы
15:58, 26.05.2022
Мужчина ворвался с оружием на территорию школы во время репетиции выпускного
15:36, 26.05.2022
Под мостом найден скелет мужчины в одежде и с кошельком: Сколько он там пролежал?
14:30, 26.05.2022
Невесту нашли мертвой в день знакомства ее семьи с отцом жениха
13:18, 26.05.2022
К 8-летней девочке ночью проник извращенец: Он трогал ее, пока за стенкой спали родители
12:42, 26.05.2022
Отказала в сексе, но не смогла убежать: Владельца арендованной квартиры обвиняют в изнасиловании
11:10, 26.05.2022
Кадыров пообещал разобраться с Польшей за 6 секунд после Украины, если поступит такой приказ
11:01, 26.05.2022
Путин распорядился поднять МРОТ, прожиточный минимум, пособия и пенсии на 10%
10:34, 26.05.2022
Этот выпуск запомнят все: На последнем звонке подрались 2 учительницы и выпускница
09:22, 26.05.2022
Праздник, который будут помнить всегда: две учительницы подрались с выпускницей на последнем звонке
08:55, 26.05.2022
Подросток, которого трое взрослых мужчин избили в трамвае, умер в больнице
08:43, 26.05.2022
Юрий Шевчук заявил, что ДДТ отныне прекращает концерты в России
07:00, 26.05.2022
Взял из сейфа карабин родителей, чтобы показать другу:10-летний ребенок случайно застрелил ровесника
06:30, 26.05.2022
Начал насиловать ребенка, когда ему было 3 года: Отчим надругался над падчерицей в течение 14 лет
05:00, 26.05.2022
21-летний сын воспитательницы шарил под одеялами девочек в детсаду и хватал их за интимные места
04:30, 26.05.2022
Подпер входную дверь и поджег дом: Мужчина хотел заживо сжечь бывшую сожительницу с детьми
03:00, 26.05.2022
Остался наедине с падчерицей и растлил: Мать 11-летней девочки заявила на мужа в полицию
01:00, 26.05.2022
Певцам детского хора внезапно стало плохо во время концерта в филармонии
00:01, 26.05.2022
Спокойно стоял и смотрел, как они не могут выбраться: мужчина поджег дом с экс-женой и детьми внутри
20:00, 25.05.2022
Певица Наргиз задержана в Домодедово и будет депортирована из России
17:40, 25.05.2022
Позарился на ребенка: 74-летнего тренера по фехтованию подозревают в домогательствах к 9-летней
16:15, 25.05.2022
Тела двоих родных братьев обнаружили около жилого дома
15:33, 25.05.2022
Матвиенко призвала не устраивать в РФ охоту на ведьм из-за несогласных со спецоперацией на Украине
14:57, 25.05.2022
В коллекторе рядом со строящимся домом нашли 3 тела: Личности умерших и давность смерти выясняются
13:59, 25.05.2022
Хочется бургер? Врачи рассказали, что тяга к жирному и сладкому - очень опасный признак
13:42, 25.05.2022
Кошмар длился 14 лет: мужчину обвинили в насилии над падчерицей, впервые это случилось в 3 года
13:33, 25.05.2022
Хотел прогнать прыгунов по крышам: Пенсионер стрелял в подростков – одного серьезно травмировало
13:28, 25.05.2022
Отмыли, причесали: появились снимки звезды Дома-2 Григоренко, который недавно был бомжом
12:40, 25.05.2022
От бакалавриата и магистратуры в России хотят отказаться: Чем заменят Болонскую систему образования?
10:57, 25.05.2022
Тела трех человек нашли в коллекторе у строящегося дома
09:09, 25.05.2022
Запорожская область Украины следом за Херсонской попросилась в состав РФ
07:00, 25.05.2022
Из-за ревности досталось не только жене, но и теще: Мужчина облил бензином и поджег двух сожительниц
06:30, 25.05.2022
Схватила за волосы, ударила подбородком об парту: Учитель биологии избила школьницу во время урока
05:00, 25.05.2022
Не хотели погостить: 35-летний мужчина силой удерживал в квартире трех девушек
04:30, 25.05.2022
Избила табуреткой и прижгла утюгом: Мать-одиночка разозлилась на детей за опоздание домой
03:00, 25.05.2022
Побоями не ограничился: 16-летний подросток заступился за отца и ударил соседа ножом
01:00, 25.05.2022
Надоели: мужчина облил тещу и жену бензином и поджег их
19:36, 24.05.2022
Водитель поздно заметил и не успел затормозить: 6-летний ребенок погиб под колесами автобуса
17:16, 24.05.2022
Зашел в ванную и умер: Мать нашла тело 9-летнего сына, отравившегося угарным газом
16:33, 24.05.2022
Регина Тодоренко на большом сроке беременности улетела из России
16:32, 24.05.2022
Оставила малыша в унитазе: Мать утопила новорожденного сына
16:14, 24.05.2022
На бывшего татарстанского полицейского завели дело за прыжки на голове у задержанного
15:46, 24.05.2022
Верховный муфтий России заявил, что Запад хочет занять место дьявола
15:44, 24.05.2022
Ассортимент больше, стоимость ниже: Где в Казани овощи дешевле в супермаркетах или на рынке?
15:17, 24.05.2022
Решила утром причесаться и нашла в голове нож: Женщина обратилась к врачам с ранением
15:13, 24.05.2022
Подростки заподозрили 13-летнего ровесника в гомосексуализме и жестоко с ним поступили
14:28, 24.05.2022
Жизни важнее: Шойгу заявил, что Россия сознательно затягивает наступление на Украине
14:07, 24.05.2022
Завербованный СБУ подросток готовил теракты в школах Татарстана и других регионов
13:55, 24.05.2022
Тело 27-летней девушки нашли в частном доме с перерезанным горлом
13:05, 24.05.2022
Встал на задержанного и прыгнул на нем 6 раз: Экс-сотрудника Тукаевского ОВД обвиняют в избиении
10:26, 24.05.2022
Можно и прав лишиться: ГИБДД начнет на дорогах новую спецоперацию
10:05, 24.05.2022
Девушка, которую дважды похищал жених, после его смерти пропала без вести
08:47, 24.05.2022
Самый большой в этом году астероид приблизится к Земле в пятницу, 27 мая
07:00, 24.05.2022
Лишь дерево остановило: Пьяный водитель без водительских прав протаранил три машины и сбил школьника
06:30, 24.05.2022
Прилетело сверху во время прогулки: 6-летнему мальчику проломила голову бутылка, выброшенная из окна
05:00, 24.05.2022
16-летняя устроила ДТП, в котором один человек погиб и трое пострадали
04:30, 24.05.2022
Сказал, что упал на арматуру: Восьмиклассница во время игры тяжело ранила ножом сверстника
03:00, 24.05.2022
Последний прыжок: В бассейне фитнес-клуба утонул 4-летний мальчик – родственники находились рядом
01:00, 24.05.2022
Мужчина изнасиловал в парке 22-летнюю незнакомку и избил ее спутника
20:00, 23.05.2022
Финалистка Мисс Россия сбила школьника в центре города
19:00, 23.05.2022
Племянник замминистра обороны РФ погиб в боях на Украине
15:38, 23.05.2022
Украинский суд дал российскому военному пожизненный срок: что предпримет РФ?
14:04, 23.05.2022
Сын покойного Жириновского сменил фамилию, имя и отчество
10:26, 23.05.2022
Сердце разбито: светский обозреватель заявил, что Алину Загитову бросил хоккеист из Казани
09:21, 23.05.2022
Они уже здесь: переползающая дорогу женщина-зомби была замечена в минувшие выходные
05:00, 21.05.2022
Борцы случайно учинили массовую драку на турнире
00:01, 21.05.2022
В психлечебнице Бутырки майнили криптовалюты: пройдут масштабные проверки
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Третьеклассника за фразу «Слава Украине» вызвали в отдел полиции
17:45, 20.05.2022
Сахарные войска отступили: сахара в магазинах полно и он никому не нужен
16:18, 20.05.2022
Женщина чудом выжила после удара ножом в голову: нож она даже не заметила
15:51, 20.05.2022
Новая смертельная напасть: ВОЗ собирает экстренную встречу из-за вспышки обезьяньей оспы
14:35, 20.05.2022
Попросили присмотреть за ребенком: педофил изнасиловал малыша и избил его мать
14:24, 20.05.2022
Председателя адвокатской коллегии задержали за изнасилование душевнобольного мужчины
14:06, 20.05.2022
Шойгу заявил, что с Азовстали сдались в плен уже 1900 националистов
12:51, 20.05.2022
Курс доллара впервые с 2018 года опустился ниже 58 рублей
12:36, 20.05.2022
Новобрачная одним ударом убила своего жениха прямо на свадьбе
11:10, 20.05.2022
При раскопках частного дома рабочие нашли останки нескольких человек
09:18, 20.05.2022
Учительница поставила школьника на колени, заставляя извиниться
08:25, 20.05.2022
Начальник отдела полиции ударил беременную женщину - у нее случился выкидыш
17:47, 19.05.2022
Писали жалобы во все инстанции: жители дома Казани две недели сидят без горячей воды, кто виноват?
16:53, 18.05.2022
Вместо Биг Мака будет Татбургер: Как казанцы отреагировали на окончательный уход McDonald's
20:16, 09.05.2022
Без них у нас не было бы ни свободы, ни жизни, ничего: Как прошел Бессмертный полк в Казани?
18:37, 28.04.2022
Хочу попрыгать на Луне: Казанцы рассказали о том, хотели бы они стать космическими туристами
18:05, 27.04.2022
Предательства мы не прощаем: Что думают казанцы о возвращении покинувших российский рынок брендов?
19:17, 26.04.2022
Это вам не Остров Мечты и не Диво Остров: Что осталось от парка аттракционов Кырлай
18:44, 25.04.2022
Проще выкинуть одежду и новую купить: Почему в Казани резко взлетели цены на средства для стирки
16:09, 22.04.2022
Снились сочные стейки!: Корреспондент Prokazan.ru о том, каково было начать держать пост
18:40, 21.04.2022
С ума сошли! Мы разоримся!: Жители Казани шокированы очередным повышением цен в транспорте
18:37, 20.04.2022
Один раз сдал и втянулся: Житель Казани рассказал, как стал донором и ловит кайф от помощи людям
18:01, 14.04.2022
В России резко вырос спрос на пиво и водку: как с этим обстоят дела в Татарстане
16:38, 12.04.2022
Он сказал Поехали!: Что казанцы знают о Дне космонавтики и о подвиге Юрия Гагарина
18:26, 11.04.2022
Скоро на лопухи перейдем: Почему в Казани массово скупают туалетную бумагу, а цены подняли в разы
19:26, 05.04.2022
Ни в какие ворота уже, с ума сошли: В Казани резко подорожали овощи, покупатели в шоке от цен
18:26, 28.03.2022
Все как на видео только без мордобоя: Дефицит сахара и соли в Казани реальность или просто паника?
16:12, 25.03.2022
Мальчик, водочки нам принеси!: Возвращение Брата 2 в кинотеатрах Казани собрало аншлаг
11:34, 20.01.2022
Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
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Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
17:01, 29.06.2021
Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
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Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
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Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью