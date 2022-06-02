Банк «Открытие»: доля вкладов сроком на год в мае увеличилась втрое

Тренд резкого роста популярности краткосрочных вкладов, наметившийся в марте и апреле, начинает меняться. На фоне стабилизации финансовой ситуации в России в мае доля вкладов в банке «Открытие» сроком на год увеличилась по сравнению с апрелем в три раза – с 8% до 24%.

Наиболее существенно в мае по сравнению с апрелем уменьшилась доля депозитов со сроком шесть месяцев – с 59% до 35%. При этом вклады на три месяца предпочитают все еще значительная доля клиентов – около 40%.

Таким образом, вкладчики постепенно возвращаются к долгосрочному планированию и фиксируют высокие ставки по сбережениям на длительный срок.

Учитывая желание клиентов зафиксировать повышенную доходность по вкладам на более долгий период, банк «Открытие» с 1 июня запустил сезонные вклады «Летний Промо» и «Летний» с максимальной ставкой 10,5% годовых и продленными сроками действия повышенной ставки.

Ставки по вкладам «Летний Промо» и «Летний» выше, чем по классическим депозитам на рынке. При этом максимальная ставка по депозиту установлена не на стандартные три, а на четыре месяца. Получать повышенный доход можно и более долгий срок – банк предлагает разместить средства на «Летнем Промо» и «Летнем» под выгодный процент на 8 месяцев вместо традиционных для банковского рынка шести. То есть, высокая ставка будет действовать на треть дольше, чем обычно.

Открыть вклады «Летний Промо» и «Летний» можно как в офисе банка, так и в дистанционных каналах. Новым клиентам для оформления вклада онлайн достаточно заполнить заявку на получение карты на сайте банка с бесплатной доставкой, установить приложение «Открытия», пополнить карту любым удобным способом и перевести средства на вклад.

Более подробно ознакомиться с условиями по новым вкладам можно на сайте банка.