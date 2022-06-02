Восьмилетняя девочка сама смогла спастись из горящего дома, в котором погибли ее родители

В селе Куда Иркутского района в ночном пожаре погибли супруги. Дом вспыхнул глубокой ночью, к приезду пожарных строение было охвачено огнем полностью.

Из горящего дома смогла своими силами выбраться только 8-летняя девочка. Она сообщила, что проснулась от сильного запаха дыма, начала будить родителей. Пока они вставали, девочка успела выйти, ее крики услышали соседи, которые вызвали пожарных.

Мать и отец так и не смогли покинуть спальню - как только дочка вышла, случилось обрушение перекрытий.

Причиной пожара, считают специалисты, могло стать короткое замыкание.