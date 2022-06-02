В Казани троллейбус резко затормозил - женщина-пассажирка пострадала

В Казани в результате экстренного торможения троллейбуса пострадала пассажирка общественного транспорта. Известно, что автобус подрезала иномарка, водитель резко остановился, чтобы не допустить ДТП, женщина ударилась лицом о поручень.
Инцидент случился на Вахитова накануне вечером. Водитель пояснил, что его подрезал Hyundai Getz, когда троллейбус уже начал движение от остановки.
Как сообщает "Татарстан-24", женщина вошла в салон на остановке и сесть еще не успела. Медики диагностировали ушиб мягких тканей и госпитализировали ее в больницу.
Хоть иномарка и не задела троллейбус, водитель остановился и признал свою вину.
Ранее мы сообщали, что в Казани пьяные товарищи остановили автобус и "развели" водителя на деньги.