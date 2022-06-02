В Татарстане из-за плохой погоды не успели в срок проверить пляжи

В Татарстане из-за холодного мая не успели в срок до 1 июня, как было намечено, проверить пляжи на предмет их пригодности для купания. Пробы взяли позже и сейчас они еще в работе, сообщает "Бизнес Онлайн" со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по республике.

"Пробы воды отобраны. В связи с плохими погодными условиями отбор проб в этом году проведен позже. Результаты в работе", — сказали в ведомстве.

Пляж не может принимать посетителей, пока не получено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии.

В этом году планируется открыть 20 пляжей, в минувшем году их было 23.

В числе запланированных в этом году пять казанских пляжей ("Локомотив", "Нижнее Заречье", "Комсомольский", "озеро Глубокое", "озеро Большое Лебяжье"), два — в Мензелинске, по одному — в Нижнекамске, Набережных Челнах, Мамадыше, Зеленодольске, Заинске, Лениногорске, Нурлате и Тетюшах. Также будут работать пять пляжей в Алексеевском, Агрызском, Камско-Устьинском, Ютазинском, Новошешминском районах.