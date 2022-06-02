Сколько солдат ВСУ погибает ежедневно и когда в Казани откроют IKEA: Главное на утро 2 июня

Врываемся в лето вместе с теплой погодой и Днем здорового питания. О самом интересном на утро 2 июня 2022 года – в утреннем дайджесте.

ПОГОДА

Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный слабый до умеренного. Минимальная температура воздуха ночью +8..+13˚. Максимальная температура воздуха днем +22..+27˚.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

День здорового питания и отказа от излишеств в еде впервые отметили в 2011 году как альтернативный русский ответ американскому «дню обжорства» — Национальному дню, когда можно есть всё, что хочется.

Праздник напоминает о том, что ежедневное питание требует внимания и осознанности. Уже банальной стала фраза: «Мы — то, что мы едим». Но она отражает суть.

День призван напомнить о том, что люди ответственны за то, чем питают свой организм. Пусть в этот день будет больше достоверной и полезной информации о том, какие пищевые привычки идут на благо здоровью и красоте, а какие вредны и опасны; как правильно построить свой рацион, чтобы он был вкусным, сбалансированным и не вёл к избыточному весу.

ИМЕНИНЫ

2 июня именины отмечают Александр, Алексей, Владимир, Иван

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 2 ИЮНЯ

По преданиям, в течение 40 дней после Пасхи Иисус Христос являлся своим ученикам, беседовал с ними и укреплял в них веру, а после — вознесся на небо.

Как и в любой другой церковный праздник, в этот день под запретом ссоры и тяжелый труд (в том числе по дому и на земле).

Однако есть и другие, народные рекомендации предков, которые помогут провести 2 июня правильно. Так, например, 2 июня нужно опасаться рыжих котов. Наши прапрапрадеды предупреждали: если "золотой" хвостатый перебежит дорогу, переходить ее нельзя, иначе "злата лишишься" (то есть столкнешься с финансовыми проблемами).

С особым вниманием нужно относиться к детям, которым не исполнилось 7 лет. Не следует их оставлять дома одних или с чужими людьми (не родными по крови). В противном случае ребенок может остаться без защиты свыше.

По этой же причине не рекомендуется стричь детей в этот четверг, а также отдавать детские вещи, в том числе на благотворительность. Считается, что вместе с локонами или одеждой можно лишить ребенка частички его счастья.

Беременным женщинам 2 июня нельзя завязывать шнурки, а тем более что-то вязать или шить — словом, делать узлы. Ребенок может в пуповине запутаться. В этом были уверены наши предки.