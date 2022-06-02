На пороге больших перемен: Павел Глоба пообещал двум знакам Зодиака фантастические события в июне

Июнь будет удивительным и важным месяцем, считает Павел Глоба - советский и российский астролог, предсказатель и публицист. Почти все знаки ощутят ветер перемен, но только два из зодиакального круга окажутся в водовороте судьбоносных событий. Их жизнь после июня не будет прежней.

Дева

Девам предстоит получить важные и долгожданные известия, которые задержались. Они запустят цепочку событий, которые будут сменять друг друга стремительно, одно за другим. Жизнь у Дев начнет бить ключом. Самое время запастись терпением и отдохнуть, чтобы быть устойчивым к стрессам - даже позитивные изменения могут подорвать здоровье. Девы могут сменить положение одиночек и связать свою жизнь с хорошим человеком, денежные вопросы будут решаться легко и непринужденно.

Козерог

Козерогов в июне ждут новости в карьере и финансах. Что-то изменится, и Козерог сможет наконец позволить себе купить что-то, о чем давно мечталось, но не было свободных денег. Глоба советует Козерогам более внимательно следить за знаками судьбы - новостями, случайными обрывками разговоров, подсказка и ключ к успеху будут в них. В конце июня стоит запланировать отдых.