Жена Зеленского заявила, что 9-летний сын дает папе советы в военной сфере

9-летний сын украинского лидера Владимира Зеленского Кирилл активно обсуждает с отцом происходящее в стране и дает ему дельные советы по всем военным вопросам. Об этом рассказала жена главы Украины Елена, сообщает Daily Mail.

По ее словам, Кирилл советует Зеленскому какой военной помощи просить, какую технику купить, а также оценивают помощь других стран Украине.

"Какие танки, самолеты, вертолеты нам нужно купить, чего нам не хватает. Какие страны помогают нам плохо, какие страны помогают нам хорошо. Он военный эксперт, с ним можно говорить об этом месяцами", — заявила жена президента.