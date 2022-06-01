Учись смолоду: 35% казанцев дают детям карманные деньги, чтобы привить базовые экономические навыки

Большинство россиян (94%) выделяют детям деньги на карманные расходы, выяснила СберСтрахование жизни накануне Международного дня защиты детей. 35% жителей Казани делают это, чтобы научить базовым экономическим навыкам. В среднем по стране этот показатель составляет 30,3%. Россияне считают, что давать ребёнку первые деньги стоит с 9 лет, а вот осваивать финансовую азбуку пора уже в 7. При этом 84% респондентов заявили, что детям не обойтись без финансовой грамотности.

89% россиян полностью или в основном согласны с тем, что дети должны получать карманные деньги и распоряжаться ими самостоятельно. С этим согласились 96% казанцев. Чаще это утверждение разделяют представители поколения X[1] (96%) и миллениалы (92%). Больше всего сторонников детских карманных денег в Казани, Оренбурге, Пензе (по 96% соответственно).

35% казанцев выделяют ребёнку карманные деньги, чтобы сформировать базовые экономические навыки. 22% из них уверены, что это позволит освоить азы финансовой грамотности, 13% — поможет научить подрастающее поколение копить. Среди других статей детских карманных расходов жители Казани назвали оплату питания в школе и вне неё (35%) и проезда (10%).

Средний возраст, начиная с которого россияне считают правильным снабжать детей карманными деньгами, составляет 9 лет. Представители поколения X готовы делать это с 8 лет, а бумеры — с 10. Жители Волгограда, Оренбурга и Краснодара выделяют подрастающему поколению карманные деньги уже с 7 лет, а жители Иркутска, Липецка, Махачкалы, Нижнего Новгорода, Пензы и Тюмени — только с 11 лет. Казанцы делают это с 10 лет.

Средняя сумма, которую россияне еженедельно дают детям на карманные расходы, составляет 649 рублей. Бумеры готовы предоставлять еженедельное содержание в размере 454 рубля, миллениалы — 714 рублей, а иксы — 779 рублей. Более крупные суммы детям на карманные деньги выделяют жители Москвы (1115 рублей), Махачкалы (914 рублей), Краснодара (880 рублей), Нижнего Новгорода (875 рублей), Новосибирска (868 рублей) и Санкт-Петербурга (822 рубля). Для Казани этот показатель равен 733 рублям.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Казанцы уверены, что финансовая грамотность и привычка копить позволят детям достичь благосостояния во взрослой жизни. Освоиться в денежном мире помогут домашние разговоры, карманные деньги и пример родителей. С начала года казанцы оформили в 1,1 раз больше договоров накопительного страхования жизни (НСЖ). Женщины делают это чаще мужчин: в 76% случаев. Формировать накопления казанцы в среднем планируют в течение пяти лет. Недавно СберСтрахование жизни дополнила программу НСЖ «Билет в будущее» защитой от потери работы, возможностью возмещения медицинских расходов, а также расширенной страховкой взрослого по детскому «билету».

Обучать ребёнка финансовой грамотности, по мнению россиян, пора уже в 7 лет. При этом жители Рязани, Набережных Челнов, Тюмени и Владивостока начинают знакомить детей с денежной азбукой раньше других — уже в 6 лет. Казанцы делают это с 9 лет. 84% респондентов уверены, что подрастающему поколению необходимы знания в области финансовой грамотности. Лишь 15% респондентов видят эту задачу как семейную. При этом 67% родителей убеждены, что основную роль в повышении финансовой грамотности детей должна сыграть средняя школа.