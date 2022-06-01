Пенсионер учинил кровавую резню в садовом товариществе: есть раненые и погибший

На Кубани пенсионер учинил кровавую расправу над сотрудниками правления садового товарищества. Мужчина напал на них с ножом из-за конфликта, сообщает региональный Следком.

61-летний дачник сам ранее возглавлял садовое товарищество, и этим роковым утром он с кухонным ножом приехал к посещению правления. Он нанес удар 65-летнему мужчине, юристу товарищества, он скончался.

Затем, в помещении правления, нанёс металлической стрелой удар в живот 53-летней женщине-бухгалтеру и несколько ударов ножом по различным частям тела другой женщине, председателю правления. Одной из потерпевших удалось выбежать на улицу и позвать помощь.

Обе женщины госпитализированы.