В Татарстане назначен новый замминистра цифрового развития

Новым заместителем министра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Татарстана назначен Рустам Хидиятуллин. Такое распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин, сообщает "Бизнес Онлайн".

К обязанностям Хидиятуллин приступил с сегодняшнего дня.

Новому замминистра 47 лет. Всю жизнь он связал со сферой телекоммуникаций.Начинал с электромонтера в "Таттелекоме",быстро дорос до замначальника управления электрической связи, а затем стал техническим директором принадлежащей ТАИФу компании ТВТ.

Затем ему предложили возглавить еще один актив ТАИФа — "Интелсет", который впоследствии присоединился к ТВТ, и Хидиятуллин стал руководителем объединенной компании. Затем ТВТ продали МТС, а Хидиятуллин сосредоточился на развитии созданной им еще в 2005-м группы компаний "ИнКом". В последние годы он трудился в "Ростелекоме".