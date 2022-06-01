В Сети представили УАЗ "Буханку" с роскошным салоном от Maybach. В нашу страну из-за санкций роскошные автомобили дороже 50 тысяч евро не поступают. Машин, которые могли бы заменить премиальные европейские внедорожники, в нашей стране нет. Но их место могли бы занять автомобили УАЗ после соответствующей доработки, считают автоэксперты портала Quto.

Независимый дизайнер Никита Чуйко подготовил рендеры премиальной версии УАЗ «Буханка» с роскошным кожаным салоном. Внешне такой УАЗ практически не отличить от стандартной машины, его премиальность выдают литые диски Lexani дизайна Wraith Gloss Black. Стоимость одного такого диска составляет 55 000 рублей. Решетка радиатора выполнена в стиле Mercedes-Benz G-класса AMG.

В салоне у такой "Буханки" отлично бы смотрелся салон от внедорожника Mercedes-Benz GLS Maybach. Сзади установлены два раздельных кресла, также есть электрорегулировки, массаж, обогрев, вентиляция и выдвижная подставка для ног. Между кресел установлен планшет управления климатической системой и мультимедиа.