Фирма с интересным названием ООО "Зыгмунтовичь" не расплатилась с сотрудниками и не отдала им трудовые книжки. Последние забрали на непонятных основаниях - трудовые отношения не оформлялись, но книжки почему-то у людей взяли.

По данным "Бизнес Онлайн", фирма производила и продавала мерч финансовой пирамиды Finiko: толстовки с любимой фразой основателя пирамиды Кирилла Доронина ("Делай что хочешь, а деньги должны быть"), кружки, блокноты, шариковые ручки.

С августа 2021 года работникам не выплатили зарплату. За месяц до того финансовая пирамида перестала платить вкладчикам. На невыплату зарплаты в Приволжский суд Казани пожаловались четыре бывших сотрудника: кладовщик, два менеджера и "руководитель проекта". При пятидневной рабочей неделе с 9 до 18 часов они получали 20−22 тыс. рублей. Кто-то успел поработать в организации два месяца, кто-то работал более полугода.

Суд встал на их сторону и насчитал каждому порядка 100 тыс. рублей — невыплаченная зарплата, компенсации и прочее. Никто из представителей "Зыгмунтовича" в суд не явился.