На Украине в ходе участия в спецоперации погиб 56-летний Василий Маковеев. Житель Набережных Челнов был добровольцем.

Об этом сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью автограда.

Василий Маковеев вошел в добровольческий отряд, который был отправлен из военкомата Центрального и Автозаводского районов 21 апреля. У горожанина остались жена и трое детей.

"Мэр города Наиль Магдеев, заместитель главы муниципального образования Ирина Сагидуллина, руководитель Исполнительного комитета Фарид Салахов выразили слова соболезнования семье погибшего. Организацию похорон берет на себя Исполнительный комитет и военкомат города", - говорится в сообщении.