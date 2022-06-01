Мама бросила, отец избивал: что случилось с 7-летним мальчиком, которого нашли в сумке в реке

Накануне страну поразила и шокировала история одной семьи из Ростова. На дне реки Темерник нашли сумку с телом 7-летнего мальчика со следами насильственной смерти. "Блокнот Ростов" выяснял, как жил и как мог погибнуть мальчик.

По мнению экспертов Следкома, тело мальчика неизвестный спрятал в вещевую сумку и выбросил в Темерник.

Задержан и подозреваемый в убийстве. Им оказался 32-летний житель Ростова. Он является отцом мальчика.

Эксперты установили, что умер малыш за несколько дней до обнаружения его тела.

"Отец пояснил, что рано утром увидел, что ребенок не подает признаков жизни, после этого, испугавшись, уложил его тело в вещевую сумку и сбросил в реку", — рассказали в Следкоме.

По неофициальным данным, задержанный Александр заявил, что он не является родным отцом мальчика, а просто вписан в его свидетельство о рождении.

"Он также заявил, что постоянно избивал ребенка шнуром и на его теле оставались рубцы. Накануне вечером он также "воспитывал" сына своими методами. У отца нашлись и объяснения, почему тело мальчика было в сумке: мол, для его пацана это привычное дело, он всегда там прятался. А шнуром ему доставалось якобы за то, что воровал в супермаркете", — сообщают телеграм-каналы.

Где мама малыша - не известно. Она бросила его 1,5 года назад в ДНР. Сейчас она может находиться в Симферополе. С Александром женщина разошлась еще в 2017 году. А недавно ему позвонили незнакомые люди из ДНР и попросили забрать маленького мальчика, что он и сделал.