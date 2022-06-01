Генштаб ВС Украины посоветовал бойцам «потерпеть», когда их «располовинят» ВС РФ

Очередное видеообращение от военных ВСУ в Донбассе заставило задуматься всех. По данным издания "Военное обозрение", бойцы ВСУ, в недоумении от приказов собственного командования.

На кадрах ВСУшники находятся в окопе или блиндаже, а над ними пролетают снаряды. Снаряд взорвался, и запись на этом обрывается. До этого бойцы пытаются связаться с командирами по рации.

Один из военнослужащих кричит в рацию: "Располовинят нас…"

В ответ он слышит: "Принял! Потерпи".

Военные аналитики уверены, что из-за таких призывов "перемочь" бойцы ВСУ больше не доверяют собственному командованию.