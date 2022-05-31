Руководителя екатеринбургской школы, в которой ученики на конкурсе исполнили "нетрадиционный" танец, надо уволить, об этом заявил СМИ министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов.

Ранее в соцсетях было появилось видео с танцевального конкурса в гимназии №12, во время которого десятиклассники исполнили танец с элементами тверка и чирлидинга, а потом сняли розовые футболки, под которыми оказались портупеи.

Департамент образования городской администрации начал служебное расследование. По заявлению мэрии, школьники в рамках конкурса поставили танец-пародию, который не предполагает пропаганду ЛГБТ.

"Резонанс, который вызвало выступление школьников, понятен. Совершенно очевидно, что в данном случае организаторами конкурса не было уделено должного внимания тому, что дети ставят, какие смыслы они пытаются вложить в свое выступление. Сегодня все большее внимание уделяется воспитательной функции школы, и такие проявления внеурочной деятельности говорят о том, насколько это задача актуальна. Эта ситуация непонимание вызвала и со стороны родительского сообщества. В этой связи считаю, что руководителя образовательного учреждения необходимо уволить", - сказал Биктуганов.