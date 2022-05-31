В Турции, в провинции Анталья автобус с российскими туристами попал в жесткое ДТП, сообщает DHA.

Это был экскурсионный автобус, в салоне находились 13 человек, все - россияне. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево, а потом снес опору ЛЭП. Пострадали 11 человек и водитель автобуса.

На место происшествия прибыли медики, полиция и пожарные.

Пострадавшие, отдыхавшие в Кемере, в поселке Чамьюва, доставлены на машинах "скорой помощи" в государственные и частные больницы Кумлуджи и Финике.