Польша, судя по всему, уже начала захват западных территорий Украины. Об этом сегодня, 31 мая, на совещании в Казани заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Так называемые "западные партнеры" киевского режима также не против воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли. Ярким тому подтверждением стал визит в Киев польского президента [Анджея] Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать", - сказал Патрушев.

"Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий", - резюмировал Патрушев.