Главу Новоникольского сельского поселения в Альметьевском районе подозревают во взяточничестве. В отношении 58-летней женщины возбудили уголовное дело, сообщает управление СКР по РТ.

Следователи считают, что в прошлом году чиновница, угрожая руководителю одной из местных фирм созданием препятствий в работе, потребовала, чтобы он отремонтировал служебный автомобиль чиновницы Fiat Albea.

Пользуясь властью, женщина заявила, что помещение фирмы должно быть демонтировано, а потому потребовала, чтобы работа была прекращена. В результате директор фирмы отремонтировал машину на сумму 98 тыс. рублей.

Противоправные действия были выявлены сотрудниками УЭБиПК МВД по РТ и следственного комитета. Расследование продолжается.