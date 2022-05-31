Житель США забронировал отпуск с супругой, но потом изменил данные бронирования и добавил еще одного человека - своего друга. Это сильно расстроила жену, сообщает Mirror.

"Мой муж иногда называет Карла своим "никотином" из-за того, как сильно он скучает по нему и хочет проводить с ним время, они все делают вместе, они даже коллеги, работающие на одной работе", — заявила жена.

Однако все оказалось куда серьезнее: муж позвал друга с ними в отпуск для того, чтобы вступить с ним в интимные отношения. В отеле он заявил жене, что спать она будет отдельно, а друг будет спать с ним.

История стала достоянием общественности после того, как жена подала на развод и потребовала возмущения морального вреда, а также все рассказала журналистам.