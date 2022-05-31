73-летняя советская и российская певица Алла Пугачева, покинувшая страну с семьей после начала военной спецоперации на Украине, устала хранить молчание и впервые прокомментировала нападки россиян в свой адрес.

Случилось это после того, как хейтеры разместили на фасаде "Останкино" послание с оскорблениями в адрес Пугачевой: "Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно всех тут...". Свое мнение артистка выразила социальных сетях.

Звезда поделилась видео, снятым во время прогулки в Израиле, а в описании к нему заявила, что громкие фразы в ее адрес связаны с низким уровнем умственных способностей авторов таких фраз.

"Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!" — подписала кадры Пугачева.