Верховный суд расширил пределы самообороны на случай, если к вам в дом забрались грабители. Согласно постановлению пленума Верховного суда России, состояние самообороны наступает даже в случае, если преступники вломились в дом, но не избивают жильцов и не угрожают насилием.

По данным РИА Новости, пленум дополнил список преступлений, при которых может применяться самооборона, "незаконным проникновением в жилище против воли проживающего в нём лица, не сопряжённым с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица".

Если же у суда есть некие сомнения в превышении пределов самообороны, то судьи должны трактовать их в пользу обвиняемого.