С 1 июня в Татарстане увеличится прожиточный минимум - на 1 075 рублей и составит 11823 рубля.

Проект соответствующего постановления Кабмина РТ подготовило Министерство труда, занятости и соцзащиты. Документ опубликован на портале правительства республики.

25 мая Владимир Путин поручил поднять на 10% МРОТ, прожиточный минимум и пенсии неработающим пенсионерам. Накануне постановление кабинета министров РФ об увеличении выплат подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Вместе c прожиточным минимумом в Татарстане вырастут ежемесячные пособия на ребенка до 3 лет и на детей от 3 до 17 лет из семей с невысокими доходами, поскольку эти пособия тесно привязаны к размеру прожиточного минимума.