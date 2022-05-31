Студент из Петербурга обратился в полицию с заявлением на своего педагога. Он обвиняет его в изнасиловании под гипнозом.

Молодой человек уверяет, что учитель использовал гипноз, чтобы совершить в отношении него насилие. По данным "КП", студент уверен, что такими методами пожилой преподаватель намеревался вернуть себе молодость.

"Однажды преподаватель стал оставлять его после уроков, и у них завязались товарищеские отношения. Однако потом учитель якобы проявлял нездоровый интерес к ученику: лежал с ним голым в бане, просил юношу мастурбировать, чтобы омолодиться его веществом. А потом и вовсе принудил к сексу и его больным вариациям", - сообщает источник "КП-Петербург".

Полиция взяла материал в проверку.