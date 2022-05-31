В городском парке Ялты сотрудники при обходе территории случайно нашли тело мужчины. Как выяснилось, это труп майора полиции, который занимал должность заместителя руководителя уголовного розыска отдела полиции "Массандровский".

Как сообщает Baza, полицейский уехал с работы и перестал выходить на связь 27 мая. Рядом с телом лежал разбитый телефон. У погибшего обнаружены травмы, характерные при падении с высоты.

Приоритетной версией гибели майора является самоубийство. Начата проверка, правоохранители выясняют мотив и обстоятельства смерти коллеги. Предсмертная записка не обнаружена, долгов у погибшего не было.