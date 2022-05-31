В Казани трое получили ранения в результате ночного инцидента в шашлычной на улице Гвардейской. Неизвестный вбежал в кафе с ножом и набросился на посетителей, сообщает "Татарстан-24".

Нанеся людям ножевые ранения, мужчина сбежал. Полицию и скорую помощь для пострадавших вызвали сотрудники заведения. У пострадавших насчитали по несколько ранений. У одного из мужчин ножевое ранение пришлось в области сердца, лишь чудом он выжил и в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Остальные получили раны живота и шеи.

"В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению личности и задержанию подозреваемого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - уточнил руководитель пресс-службы УМВД России по Казани Рафаэль Сагдиев.