В Минобороны России заявили, что в Мариуполе при обследовании подземных сооружений комбината "Азовсталь" российские военные нашли изотермический фургон, в котором лежали 152 трупа. Об этом сегодня, 31 мая, рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Все трупы - погибшие военные ВСУ. В фургоне, в котором хранили тела, не работала система охлаждения. Под телами были найдены мины. В российском военном ведомстве предположили, что они были оставлены там, чтобы устроить провокацию против Москвы.

20 мая министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении комбината "Азовсталь" от украинских бойцов.