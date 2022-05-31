Секретарь Совбеза России Николай Патрушев прибыл с рабочей поездкой в Казань. В международном аэропорту "Казань" его встретили президент Татарстана Рустам Минниханов и полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

"Патрушев проведет выездное совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа", — передает пресс-служба руководителя республики.

Завтра, 1 июня, Патрушев и Минниханов посетят Тетюшский район, где намечена встреча с учащимися кадетской школы-интерната. Планируется обсудить проблемы благоустройства сельских поселений, а также перспективы развития медицины и образования.