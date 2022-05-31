Бывший начальник межрайонной инспекции ФНС № 9 по Татарстану Алмаз Сафин не явился на судебное заседание по уголовному делу о превышении полномочий с тяжкими последствиями.

Суд в Елабуге вынес ему приговор заочно, назначив 3 года колонии общего режима. Теперь осужденного Сафина объявили в розыск.

О деле бывшего начальника-налоговика известно, что он превысил свои полномочия в отношении частной фирмы. Дело же тесно связано с так называемым "делом Набиевых". Они похитили директора фирмы, подделали документы и похитили 76,8 миллиона рублей.