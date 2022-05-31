В Казани 39-летний местный житель обвиняется в убийстве. Он поссорился со своим гостем, нанес ему не менее 3 ударов ножом, в потом выбросил товарища с балкона с высоты шестого этажа.

Драма разыгралась на улице Табеева. Друзья в течение нескольких дней, как установили следователи, употребляли наркотические средства и алкоголь. Когда случился конфликт, он быстро перерос в драку, а потом - в расправу. Пострадавший скончался.

Свою вину обвиняемый признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.