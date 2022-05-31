В Казани на улице Чапаева в доме № 25 газом отравились отец и трое детей. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Сейчас следствие устанавливает обстоятельства ЧП, будут назначены экспертизы.

Все случилось накануне вечером. 47-летний глава семьи, две его дочери в возрасте 12 и 18 лет, а также 4-летний сын внезапно почувствовали себя очень плохо. Медики, приехавшие по вызову, доставили в больницу всех детей в состоянии средней степени тяжести. Мужчина пострадал в легкой степени и от госпитализации отказался.