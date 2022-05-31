Отец мальчика, найденного накануне утопленным в Ростове-на-Дону, мог избавиться от тела сына потому, что ему не на что было похоронить малыша.

Как пишет Telegram-канал Mash, восьмилетний Илья Ведмецкий умер еще три дня назад. Судмедэксперты отметили, что ребенок был сильно истощен, кроме того у него были сломаны два ребра. Специалисты предположили, что несовершеннолетний пролежал в 17-градусной воде около трех дней.

Отец мальчика Александр признался, что сам выбросил в сумке тело сына в реку, ему не на что было хоронить его. Мужчина разведен с мамой мальчика, и мальчик жил с ним.