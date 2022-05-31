СКР возбудил уголовное дело после того, как на дне реки в Ростовской области было найдено тело ребенка в сумке.

"Поступило сообщение об обнаружении на дне реки Темерник в вещевой сумке тела малолетнего мальчика (на вид пять-семь лет) с признаками насильственной смерти", — уточнили в Следкоме.

Следователи и криминалисты внимательно изучили место страшной находки. Обстоятельства гибели малыша будут установлены экспертами, по данным ряда СМИ, на теле мальчика были следы пыток.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Прокуратура Ростовской области взяла ход расследования под контроль.