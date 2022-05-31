Бойцы украинского батальона "Кракен", который полностью сформирован из освобожденных по случаю российской спецоперации уголовников, проводили и продолжают проводить в Харьковской области карательный рейды. О зверствах "кракенов" рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщает ТАСС.

По словам Мизинцева, в народе патрули укрбатальона уголовников назвали "эскадронами смерти". По ночам они врываются в дома местных жителей, если СБУ подозревает тех в симпатии к россиянам, подвергают физическому насилию, многих увозят в неизвестном направлении. О тех, кого увезли, сообщил генерал, до сих пор ничего не известно.