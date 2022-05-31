Молодая жительница Перми более месяца была в розыске как пропавшая без вести, и вот ее тело нашли в реке в Казани, сообщает портал 59.ru со ссылкой на поисковый отряд "Лиза Алерт".

Несколько лет назад девушка покинула родную Пермь и обосновалась в столице Татарстана. Когда она пропала, искать ее начали казанские волонтеры.

Тело погибшей нашли на дне реки. По мнению криминалистов, пролежало оно там не менее месяца. Следствие рассматривает разные версии, в числе которых и самоубийство. Родители уже опознали утонувшую.