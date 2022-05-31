Советский и российский астролог Тамара Глоба представила традиционный прогноз на июнь 2022 года. Для каждого знака Зодиака она отметила возможности и точки риска, чтобы знать, как правильно действовать в первый месяц лета.

Овен

Овны, считает Глоба, могут в июне разочароваться в избраннике (избраннице). Требования Овнов к окружающим, в том числе и к возлюбленным, завышены, и это может стать причиной бунта у партнера. Если Овен продолжить быть авторитарным, то вероятен разрыв отношений. Овны могут сменить деятельность, уйти в новую для себя сферу, возможны кратковременные проблемы с финансами. Здоровье Овнов в июне могут подорвать стрессы и нервное напряжение.

Телец

Тельцам стоит ожидать счастливого разрешения споров и конфликтов в личной сфере. Свободные Тельцы могут получить долгожданное предложение. В дом семейных Тельцов придут мир и гармония. В сфере карьеры Тельцов ожидает повышение по карьерной лестнице и рост доходов. Поступят заманчивые предложения, которые будут успешны. Тельцам в июне предстоит отстаивать свои принципы, и это будет важно: Глоба считает, что только крепкие духом представители знака смогут добиться максимального успеха.

Близнецы

Близнецы хотят серьезных отношений, но боятся изменений, а потому будут терзать себя вопросами и сомнениями. В июне астролог не советует заводить романы без обязательств - они принесут только боль и разочарование. На работе назревают большие изменения: молодые Близнецы могут конфликтовать с начальством, могут даже оказаться на грани увольнения. Глоба советует запастись терпением и не спешить с выводами: пересидите бурные времена тихо, и все уладится само собой.

Рак

Ракам важно не упасть духом в начале лета. Если даже не все складывается, как хочется, держите себя в руках. Одинокие могут встретить любовь. Глоба уверяет, что судьбоносная встреча может поджидать в рабочем коллективе. В карьере знаку предстоит столкнуться с происками недругов, придется приложить усилия, чтобы удержать свои позиции.

Лев

Львы в июне эмоционально нестабильны, им не рекомендуется начинать новые отношения, лучше разобраться со старыми. Зато время начала лета отлично подойдет для личного роста, самообразования, повышения квалификации. Доходы подрастут. На работе возможны конфликты, и все зависит от того, будет ли Лев достаточно терпелив, чтобы не "взорвать" ситуацию.

Следует отказаться от крупных покупок и не давать в долг.

Дева

Дев невероятно потянет в июне к бывшему партнеру. Но восстанавливать такие отношения не стоит, это кончится лишь разочарованиями. Семейные Девы должны быть верными своим половинкам, обман скрыть не удастся. С финансами Девам не стоит горячиться. Есть риски быть обворованным и обманутым. Глоба советует в июне не заключать договоры, не инвестировать, не вкладывать деньги, слушать советы опытных людей.

Весы

Весы узнают чужую личную тайну, и будет важно не разболтать ее, не подвести никого, хотя и хранить ее будет непросто. По работе возможны позитивные изменения, но недоброжелатели начеку: они готовы ухватиться за ваши ошибки и повернуть ситуацию против вас. Будьте бдительны и осторожны. Следует избегать лишних трат. Весам не хватает правильного распорядка, они слишком увлечены мечтами и пытаются убежать от проблем. Если следовать намеченному плану, результат будет обязательно положительный.

Скорпион

Скорпионам не стоит увлекаться спонтанными и случайными знакомствами - в июне они могут доставить огромное количество проблем. Попытки гнаться за легкими деньгами также могут обернуться неприятностями. В июне лотерейный билет превратится в пустую трату денег. Лучше, считает астролог, провести месяц в заботе о своем здоровье, отправиться на отдых и восстановить силы.

Стрелец

Стрельцу в июне придется научиться прощать: сложится ситуация, когда важно будет отпустить обиду на близкого человека.Не казните себя за ущемленное самолюбие, советует Глоба.В области финансов ситуация оптимистичная: смело можно планировать крупные сделки, особенно в первой половине месяца.

Козерог

Козероги смогут начать новую жизнь, если захотят. Само собой ничего не придет, важно приложить достаточно усилий. Астролог советует не делать поспешных поступков, о которых потом можно будет сожалеть. Лучше не сделать ничего, выждать, взять время, чем "наломать дров". В работе особых изменений не будет, Глоба советует начать экономить деньги, избегать нервного истощения.

Водолей

Близкие принесут Водолеям в июне отличные новости, которые порадуют и настроят Водолеев на радостную волну. На ней можно будет прожить весь месяц, если не позволять мелким неприятностям испортить вам настрой. В июне нежелательны судебные тяжбы, юридические вопросы, отложите их. Важно отдавать предпочтение профилактическим процедурам во избежание обострения хронических заболеваний.

Рыбы

Представительницы знака могут влюбиться. Мужчинам также "светит" романтическое приключение, но они в меньшей степени душевно привяжутся к объекту внимания. Финансовое положение достаточно стабильно, можно запланировать отпуск и покупки. Если близкий обратится за помощью, не отказывайте - это очень важно, чтобы сохранить период везения.