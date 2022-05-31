В Зареченском районном суде Тульской области огласили приговор 42-летней Татьяне Земсковой. Женщина обвинялась в жестокости по отношению к детям, причинении тяжкого вреда здоровью, незаконном лишении свободы.

Преступления в отношении находящегося под опекой 17-летнего подростка и 8-летнего ребенка совершались с сентября 2019 года по 7 апреля 2021 года. Им систематически и неоднократно причиняли физические и психические страдания: избивали, морили голодом и на длительное время закрывали в кладовке и туалете квартиры, что в настоящий момент расценивается как пытки.

Все это выявили после того, как сотрудники школы сообщили в подразделение по делам несовершеннолетних, что подросток перестал ходить на занятия.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет и 6 месяцев в колонии общего режима. Отметим, что после оглашения приговора опекун упала в обморок.