Капитан теплохода, который накануне сел на мель на Волге под Казанью, признал свою вину, в отношении него избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Капитан в ходе допроса вину признал. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.

Все случилось 29 мая на 1308-м километре Волги. На мель сел прогулочный теплоход "Метеор "Восход-51", двигавшийся по маршруту Казань - Остров Свияжск. В результате сильного толчка восемь пассажиров получили телесные повреждения. У капитана судна были выявлены признаки алкогольного опьянения.