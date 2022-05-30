Синоптики Гидрометцентра Татарстана поделились прогнозом на начало лета. С можно смело сказать, что приходит не только календарное, но самое настоящее лето, ведь потеплеет до 27 градусов.

31 мая, 1 и 2 июня погода будет преимущественно сухой. Минимальные ночные температуры 31 мая составят +5…+12°C, днем воздух прогреется +24°C. Уже 1 и 2 июня днем потеплеет до +21..+27°C.

В пятницу и в субботу (3 и 4 июня) погода будет неустойчивой, местами с кратковременными дождями и грозами. Ночью будет +11…+16°C, днем +21… +26°C.