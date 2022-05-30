В Казани обнаружена свалка опасных для людей ртутных ламп, сообщила пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.

Инспекторы выявили опасный объект в поселке Султан-Ай. Общая площадь свалки составляет около 30 квадратных метров.

Нашли собственника участка. Им оказалось ООО" УК Капитал Траст Инвест", владельцем которого является миллиардер Алексей Семин.

С собственником связались, компания устранила свалку и привела участок в порядок. В самой компании заявили, что к свалке с отравляющими парами не имеют отношения, ее организовали третьи лица.