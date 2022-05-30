Молодая, но уже знаменитая и очень талантливая балерина Алеся Лазарева из труппы Театра классического балета умерла в возрасте 20 лет. Об этом сообщили в официальной группе театра в социальной сети "ВКонтакте".

"Алеся Лазарева завоевала золотую медаль на конкурсе артистов балета. 27 мая она танцевала подругу в Дон Кихоте... талантливой балерины не стало", — написали представители театра.

В театре говорят, что Лазарева была очень сильной балериной, однако не уточняют, почему девушки не стало.

"Алесе было всего 20 лет, полная жизни, молодая и красивая. Это невосполнимая утрата для семьи, родственников, друзей и поклонников. Она навсегда останется с нами, в наших сердцах", — сказано в публикации.