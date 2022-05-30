В Казани остро стоит вопрос об обеспечении детей местами в школах и садиках. Сегодня на это обратил особое внимание мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, проводя деловой понедельник в мэрии.

"Сама обеспеченность школами и детсадами, благодаря "бэби-буму", которому мы очень рады, — по-прежнему острый и болезненный вопрос для Казани",— отметил он.

Школы по-прежнему не могут избавиться от вторых смен, и нагрузка во вторые смены недетская.

Но на востребованность мест в садиках и школах влияет не только рост демографических показателей, но в проблема хаотичной застройки пригородов Казани, где застройщики не всегда думают о том, чтобы у жителей была нужная инфраструктура.

"Выбирая дешевое жилье нужно четко осознавать, что вы выбираете свежий воздух, возможность жить в экологически чистом пригороде Казани. Но потому оно в два раза и дешевле, потому что отсутствует и будет отсутствовать эта инфраструктура",— утверждает он.