Шестеро осужденных из колонии № 5 в Зеленодольском районе Татарстана стали потерпевшими по делу о вымогательствах в пользу грузинского вора в законе Реваза Кахмазова, он же Резо Лоткинский и Тбилисский. Вымогательствами занимались другие осужденные, которые могли быть ставленниками криминального авторитета, считают в МВД и Генпрокуратуре. Сам Резо Лоткинский и Тбилисский числится в международном розыске.

Как сообщает "Реальное время", процесс о тюремном ОПС вымогателей стартовал в Зеленодольском суде Татарстана, он проходит в закрытом режиме, чтобы защитить свидетелей и потерпевших, исключить утечку личных данных о них.

Вымогательство в пользу вора в законе зафиксировали не только в свияжской ИК, но и в двух колониях Рязанской области и трех СИЗО Подмосковья.

В общей сложности, с помощью угроз и насилия в 2017—2018 годах у находящихся в этих исправительных учреждениях требовали от 40 тысяч до 10 млн рублей, а всего около 17 млн рублей. Вину все 12 подсудимых не признают.