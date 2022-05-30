Значение траурных венков

Символика траурного венка всегда имела особенное значение во время проведения похорон, еще тысячи лет назад. И до сих пор венок - это один из главных атрибутов всей погребальной церемонии. В самом процессе погребения применяется группа разновидностей венков. Каждая из них играет свою собственную роль.

Еще с древних времен существует традиция класть венок на голову усопшего прямо перед захоронением, либо возлагать на крышку гроба. Такой ритуал означает переход души умершего в Небесное Царство. Кроме этого, на крест, который ставится на месте погребения, всегда вешают венок. Данный атрибут символизирует чистоту духа, окончание земного пути и начало иной жизни.

Но в нынешнее время траурный венок олицетворяет проявление боли утраты по усопшему. В связи с этим, люди надевают на венки ленточки, с нанесенными на них последними пожеланиями, надеясь что он попал в лучший мир. Отечественная традиция погребения человека предусматривает применение большого числа венков, которые полностью украшают могилу. Не смотря на то обстоятельство, что в нынешнее время мало кто принимает в расчет подбор представителей флоры для венка, раньше же такой параметр являлся важным. Ведь любой цветок что-то символизировал.

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Вместе с этим, искусственные цветы не обладают тем зарядом энергии, который характерен природным цветам. Но у искусственных композиций есть одно главное достоинство: способность оставаться свежими в течение долгого периода времени. Следовательно, если место погребения долгое время никто не станет навещать, то оно сохранит достойный вид. Такой нюанс имеет большое значение, так как в настоящее время венок является декоративным элементом захоронения.

В любом венке главными считаются представители флоры. Создание венков – это нелегкая работа, которая требует терпения, а также нуждающаяся в креативных способностях, знаниях обрядов отправления усопшего в последний путь, флористики и значении вида цветов. Большие изделия способны включать в себя не одну сотню составляющих, которые должны быть в гармонии по цвету и стилю. Обычно один венок включает 3-5 вариантов цветов.