Следствие завершило работу над уголовным делом, главной фигуранткой которого стала 35-летняя руководительница ЧОП "Агентство безопасности". Ее обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, к тому же следователи считают, что она мошенничала при получении выплат.

В октябре 2020 года директор ЧОПа взяла заказ на организацию охраны земельных наделов, зданий и помещения на Адмиралтейской улице в Казани. Однако свободных сотрудников в ее фирме не было, и на взятый в работу объект отправили людей из Кукморского района.

"Прибыв на объект, они разместились на втором этаже пустующего административного здания. При этом строение не соответствовало требованиям пожарной безопасности", - говорится в сообщении СУ СКР по РТ.

В ночь на 10 ноября 2020 года случился пожар, и пятеро охранников погибли.

В ходе расследования следователи установили, что женщина симулировала неврологическое заболевание и незаконно получила статус инвалида и более 708 тысяч рублей выплат по "инвалидности".

Фигурантка уголовного дела не признает вину. Материалы дела вместе с обвинительным заключением переданы в суд.