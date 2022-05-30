В Казани многодетная мама с тремя детьми может быть выселена из аварийного дома, который подлежит сносу. Местные жители называют дом наркопритоном, сообщает "Татарстан-24".

В суд поступил иск от Комитета ЖКХ Казани о выселении семьи. В коммуналке с плохой репутацией многодетная мама осталась единственной, кому не выдали отдельной жилплощади, и другого жилья, куда семья может пойти, у них нет.

"Даже алкашей пересилили, зачем над ней так издеваются. Куда ей идти с тремя детьми? Ее на улицу хотят выкинуть", — рассказывают соседи.

Квартира в коммуналке была собственностью сожителя женщины, а он скончался в прошлом году.

Женщина не смогла приватизировать квадратные метры, ведь ее сожитель - собственник жилья - то был в колонии, то лечился в наркологии и психиатрическом стационаре.

Теперь в этот дом облюбовали мародеры, которые воруют оставшиеся вещи. Проблемный дом стал наркопритоном.